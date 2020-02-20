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Общество

20 февраля, 21:47

У санатория на Украине начались столкновения протестующих с полицией

общество за рубежом

Фото: соцсети

В Полтавской области Украины начались столкновения митингующих с полицией из-за того, что в местный санаторий привезли эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса, сообщает РИА Новости.

Местные жители блокировали дороги в поселке Новые Санжары. Полицейским пришлось зачищать проезд для колонн автобусов, тушить и разбирать баррикаду, сооруженную участниками акции протеста.

По информации СМИ, по пути следования колонны митингующие забрасывали автобусы камнями, палками и бутылками. Задержан один из участников акции. По предварительным данным, пострадали два человека – один митингующий и один полицейский.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что санаторий министерства внутренних дел Украины в поселке готов принять на карантин эвакуированных из Китая граждан.

Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец. Его эвакуировали с судна и госпитализировали. Ситуация находится на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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