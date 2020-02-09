Коронавирус выявили у находящегося на борту лайнера Diamond Princess украинца

Фото: ТАСС/AP Photo

Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец. Его эвакуировали с судна и госпитализировали, передает РИА Новости слова директора департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии.

Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии превысило 60 человек. Судно с почти 4 тысячами людей на борту находится на карантине, который продлится как минимум до 19 февраля.

Известно, что круизный лайнер Diamond Princess вышел в плаванье из Йокогамы 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Несмотря на то, что часть заразившихся китайской пневмонией граждан эвакуировали на берег, вирус продолжает распространяться по кораблю.

На борту находятся несколько граждан России, в том числе двое детей. Ни у кого из них болезнь выявлена не была.