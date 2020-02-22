Зеленский обвинил "вирусологов в спортивных костюмах" в беспорядках на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в поселке под Полтавой, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.

"Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность", – приводит РИА Новости слова украинского лидера.

Зеленский также заявил об угрозе кадровых выводов, однако конкретизировать возможные увольнения не стал. Также он упрекнул врачей, которые эвакуировали украинцев, в игнорировании клятвы Гиппократа.

"Известные миру "вирусологи в спортивных костюмах" сознательно и специально сеяли среди людей панику", – отметил президент.

Глава Украины счел ситуацию с коронавирусом и возвращением граждан страны на родину из КНР очередным экзаменом для общества.

В четверг украинские власти произвели эвакуацию граждан из китайского Уханя, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Из очага инфекции вывезли 73 человека, в числе которых – 45 украинцев.

Всех их автобусом повезли на карантин в Новые Санжары в Полтавской области, что привело к беспорядкам среди местных жителей, которые воспротивились размещению инфицированных граждан на территории поселка. В результате протестов пострадали 9 полицейских.