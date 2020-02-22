Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными из Уханя

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором находятся эвакуированные из китайского Уханя. Об этом сообщил директор учреждения Александр Блинов.

Он отметил, что Скалецкая покинула санаторий, однако сообщила о планах вернуться.

"Я также буду идти домой, так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях", - сказал Блинов телеканалу "Наш".

При этом он уточнил, что после возвращения ее разместят в отдельном доме, так как "ей нужно работать".

20 февраля в Полтавской области Украины начались столкновения митингующих с полицией из-за того, что в местный санаторий привезли эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

Местные жители блокировали дороги в поселке Новые Санжары. Полицейским пришлось зачищать проезд для колонн автобусов, тушить и разбирать баррикаду, сооруженную участниками акции протеста.

По информации СМИ, по пути следования колонны митингующие забрасывали автобусы камнями, палками и бутылками. Задержан один из участников акции. По предварительным данным, пострадали два человека – один митингующий и один полицейский.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

С 20 февраля приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ. Также временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений китайцам на въезд в страну.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, вылечились более 20,6 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены свыше тысячи случаев заражения.