Собянин рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин рассказал, какие меры принимаются в столице для борьбы с коронавирусом. По его словам, в Москве случаев заболевания уханьской пневмонией выявлено не было.

Мэр сообщил, что в настоящее время ведется совместная работа с федеральным правительством по разработке и внедрению дополнительных мер профилактики для недопущения проникновения инфекции в Москву.

В частности, с 20 февраля гражданам Китая закрыли въезд в Россию. Однако, несмотря на это, в столицу из КНР продолжают возвращаться россияне, а также не исключен въезд граждан других стран, ранее побывавших в Китае.

В связи с этим в аэропортах продолжают дежурить бригады медиков для оперативного выявления инфицированных. У всех прибывших из Китая пассажиров берут анализы на коронавирус. Помимо этого, всех приехавших из КНР оставляют на две недели дома или в гостинице без права выхода за пределы здания. Туристов с температурой сразу госпитализируют в инфекционную больницу.

Кроме того, Собянин рассказал о проведении в Москве рейдов полиции и медработников по общежитиям и гостиницам, в которых могут пребывать китайцы. Мониторинг прибывших также ведется в метро и на московском транспорте.

По словам мэра столицы, в настоящий момент выявлено около 2,5 тысячи постановлений о двухнедельной изоляции, после чего у всех пациентов будет взят повторный анализ на коронавирус.

"Несколько дней назад в Москву прилетела гражданка КНР. В аэропорту она сдала анализ на коронавирус и получила постановление о двухнедельной изоляции. Тест дал положительный результат. Сразу скажу – это была лабораторная ошибка. Но в тот момент мы об этом не знали. Немедленно к ней на съемную квартиру выехала бригада скорой помощи, и женщину госпитализировали в инфекционную больницу", – привел пример профилактических действий Собянин.

Он добавил, что соседка госпитализированной гражданки нарушила режим изоляции, выйдя из дома для встречи со знакомым, это выявили с помощью камер видеонаблюдения. В итоге у обоих были взяты анализы.

Также в столице действует усиленный дезинфекционный режим в местах скопления людей – на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Все помещения тщательно убирают с использованием специальных средств.

Аналогичная уборка проводится в общественном транспорте, в том числе в такси и каршеринговых авто.

Кроме того, Собянин сообщил о старте в начале весны работ по уборке города. В связи с коронавирусом они будут значительно усилены. В частности, будут дополнительно проводиться работы по дератизации – уничтожению грызунов в жилых домах.

Собственное производство медицинских масок уже развертывается в технополисе "Москва", заверил мэр. По его словам, средствами индивидуальной защиты можно будет обеспечить всех горожан, поскольку создается их дополнительный неснижаемый запас.

Ранее был зафиксирован дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФАС начали проверять аптеки, завышающие цены на изделия на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса.

В ведомстве сообщили, что за необоснованный рост стоимости масок аптеки будут наказываться штрафами. Президент России Владимир Путин потребовал лишать лицензии аптечные организации, уличенные в спекуляции.

Мэр столицы также указал на то, что жителей города будут регулярно уведомлять о ситуации с коронавирусом и держать в курсе всех изменений.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

По последним данным, общее число зараженных превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечилось более 18 тысяч.