Собянин рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

10:39
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал, какие меры принимаются в столице для борьбы с коронавирусом. По его словам, в Москве случаев заболевания уханьской пневмонией выявлено не было.
Мэр сообщил, что в настоящее время ведется совместная работа с федеральным правительством по разработке и внедрению дополнительных мер профилактики для недопущения проникновения инфекции в Москву.
В частности, с 20 февраля гражданам Китая закрыли въезд в Россию. Однако, несмотря на это, в столицу из КНР продолжают возвращаться россияне, а также не исключен въезд граждан других стран, ранее побывавших в Китае.
В связи с этим в аэропортах продолжают дежурить бригады медиков для оперативного выявления инфицированных. У всех прибывших из Китая пассажиров берут анализы на коронавирус. Помимо этого, всех приехавших из КНР оставляют на две недели дома или в гостинице без права выхода за пределы здания. Туристов с температурой сразу госпитализируют в инфекционную больницу.
Кроме того, Собянин рассказал о проведении в Москве рейдов полиции и медработников по общежитиям и гостиницам, в которых могут пребывать китайцы. Мониторинг прибывших также ведется в метро и на московском транспорте.
По словам мэра столицы, в настоящий момент выявлено около 2,5 тысячи постановлений о двухнедельной изоляции, после чего у всех пациентов будет взят повторный анализ на коронавирус.
"Несколько дней назад в Москву прилетела гражданка КНР. В аэропорту она сдала анализ на коронавирус и получила постановление о двухнедельной изоляции. Тест дал положительный результат. Сразу скажу – это была лабораторная ошибка. Но в тот момент мы об этом не знали. Немедленно к ней на съемную квартиру выехала бригада скорой помощи, и женщину госпитализировали в инфекционную больницу", – привел пример профилактических действий Собянин.
Он добавил, что соседка госпитализированной гражданки нарушила режим изоляции, выйдя из дома для встречи со знакомым, это выявили с помощью камер видеонаблюдения. В итоге у обоих были взяты анализы.
Также в столице действует усиленный дезинфекционный режим в местах скопления людей – на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Все помещения тщательно убирают с использованием специальных средств.
Аналогичная уборка проводится в общественном транспорте, в том числе в такси и каршеринговых авто.
Кроме того, Собянин сообщил о старте в начале весны работ по уборке города. В связи с коронавирусом они будут значительно усилены. В частности, будут дополнительно проводиться работы по дератизации – уничтожению грызунов в жилых домах.
Собственное производство медицинских масок уже развертывается в технополисе "Москва", заверил мэр. По его словам, средствами индивидуальной защиты можно будет обеспечить всех горожан, поскольку создается их дополнительный неснижаемый запас.
Ранее был зафиксирован дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФАС начали проверять аптеки, завышающие цены на изделия на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса.
В ведомстве сообщили, что за необоснованный рост стоимости масок аптеки будут наказываться штрафами. Президент России Владимир Путин потребовал лишать лицензии аптечные организации, уличенные в спекуляции.
Мэр столицы также указал на то, что жителей города будут регулярно уведомлять о ситуации с коронавирусом и держать в курсе всех изменений.
Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
По последним данным, общее число зараженных превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечилось более 18 тысяч.
В центре Москвы проводят рейд по выявлению лиц с признаками на коронавирус
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