В Россию запретили ввозить посылки с деликатесами из Китая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России решением Россельхознадзора был запрещен ввоз посылок с мясными деликатесами из Китая. В частности, ограничения распространяются и на животноводческую продукцию в заводской упаковке, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней было направлено в территориальные подразделения службы. Так, сотрудники Россельхознадзора на местах должны будут следить за тем, чтобы никто из пассажиров не провозил в ручной клади и багаже деликатесы из КНР.

Такое решение было принято в связи с тем, что из Китая часто заказывают колбасу, свиные уши, куриные лапки и окорочка, а также говядину и свинину. На фоне вспышки уханьской пневмонии употребление таких продуктов стало опасным.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о приостановке въезда граждан Китая на территорию РФ. Ограничение вступает в силу 20 февраля. Также с 19 февраля временно был приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений китайцам на въезд в страну.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

На сегодняшний день число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, составило 74,5 тысячи человек, смертельный исход зафиксирован в 2,1 тысячи случаев.