Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

Фото: ФСИН

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности. Указ подписал Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Максименко занимал должность замдиректора службы с 2016 года. В последнее время он курировал работу ФСИН по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

Заявление об отставке по собственному желанию Максименко написал в ноябре вскоре после того, как новым главой ФСИН был назначен начальник красноярского управления ФСБ Александр Калашников.