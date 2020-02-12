Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

21:25

ФСИН проведет проверку после появления фото застолья с убийцей Немцова

происшествия

Фото: соцсети

ФСИН проведет проверку после появления в интернете фотографий с застолья с убийцей Бориса Немцова Зауром Дадаевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольгу Хинданову.

"По факту фотосъемки будет проведена служебная проверка. В ходе проверки предстоит установить, кто автор снимков, где они сделаны, использовалась ли мобильная связь, интернет", – заявила Хинданова.

Она отметила, что по законодательству осужденные могут посещать столовую и кафе на территории любой колонии. С разрешения администрации они могут отмечать там праздники и свой день рождения.

Речь идет о фотографии из исправительной колонии № 3 Иркутской области, сделанной 3 июля 2018 года. На ней, предположительно, находятся Заур Дадаев и другие осужденные, которые сидят за огромным столом, где лежат фрукты, шашлык и сок.

Дадаев был осужден на 20 лет лишения свободы за убийство Бориса Немцова. Трагедия произошла в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта того же года были задержаны пять подозреваемых.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика