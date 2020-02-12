ФСИН проведет проверку после появления фото застолья с убийцей Немцова

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ФСИН проведет проверку после появления в интернете фотографий с застолья с убийцей Бориса Немцова Зауром Дадаевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольгу Хинданову.

"По факту фотосъемки будет проведена служебная проверка. В ходе проверки предстоит установить, кто автор снимков, где они сделаны, использовалась ли мобильная связь, интернет", – заявила Хинданова.

Она отметила, что по законодательству осужденные могут посещать столовую и кафе на территории любой колонии. С разрешения администрации они могут отмечать там праздники и свой день рождения.

Речь идет о фотографии из исправительной колонии № 3 Иркутской области, сделанной 3 июля 2018 года. На ней, предположительно, находятся Заур Дадаев и другие осужденные, которые сидят за огромным столом, где лежат фрукты, шашлык и сок.

Дадаев был осужден на 20 лет лишения свободы за убийство Бориса Немцова. Трагедия произошла в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта того же года были задержаны пять подозреваемых.

