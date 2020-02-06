В Москве арестовали обвиняемого в соучастии в убийстве Япончика

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Басманный суд Москвы арестовал Муртази Шаданию, которого обвиняют в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) в 2009 году.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Шадании меры пресечения в виде содержания под стражей", – приводит ТАСС постановление судьи.

Ранее СК ходатайствовал об аресте Шадании. Позднее в результате очной ставки свидетель опознал обвиняемого. В результате ему предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Под арестом Шадания пробудет до 5 апреля.

"Я вообще никакого отношения к этому убийству не имею. Это дело хотят списать и нашли меня крайнего", – отреагировал на подобное решение Шадания.

Согласно данным Следственного комитета, в 2009 году он в составе организованной группы убил Япончика. Следователи считают, что обвиняемый наблюдал за авторитетом и его образом жизни, чтобы выбрать место преступления, а также доставил в Москву оружие.