Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

05 февраля, 22:45

Приезжего приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование и убийство москвички

происшествия суды

Фото: ТАСС

Гражданина Узбекистана приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за изнасилование и убийство москвички. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел весной прошлого года в Измайловском парке.

"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан Озодбека Тошматова", – говорится в сообщении.

Было установлено, что 27 мая 2019 года мужчина изнасиловал жительницу столицы. Боясь того, что женщина обратится в полицию, он задушил ее и скрылся с места преступления.

Ранее слесаря задержали в аэропорту Домодедово по подозрению в изнасиловании и убийстве. В ночь на 27 января в полицию поступила информация, что женщина на улице Архитектора Власова залила соседей и звала на помощь. Правоохранители прибыли на место и обнаружили в квартире труп.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика