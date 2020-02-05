Приезжего приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование и убийство москвички

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Гражданина Узбекистана приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за изнасилование и убийство москвички. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел весной прошлого года в Измайловском парке.

"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан Озодбека Тошматова", – говорится в сообщении.

Было установлено, что 27 мая 2019 года мужчина изнасиловал жительницу столицы. Боясь того, что женщина обратится в полицию, он задушил ее и скрылся с места преступления.

Ранее слесаря задержали в аэропорту Домодедово по подозрению в изнасиловании и убийстве. В ночь на 27 января в полицию поступила информация, что женщина на улице Архитектора Власова залила соседей и звала на помощь. Правоохранители прибыли на место и обнаружили в квартире труп.