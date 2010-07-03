Вора в законе задержали в Москве по подозрению в мелкой краже

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Оперативники задержали по подозрению в мелкой краже вора в законе по прозвищу Мамука и его подельника. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на Волгоградском проспекте. Как уточняется, двое мужчин украли у школьницы из кармана одежды мобильный телефон.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

В начале ноября Следственный комитет России объявил в международный розыск вора в законе Надира Исмаилова, известного в криминальном мире по прозвищу Гули. Исмаилова объявили в розыск по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". В случае задержания ему грозит пожизненное заключение.

