СК объявил в международный розыск вора в законе Исмаилова

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Следственный комитет России объявил в международный розыск вора в законе Надира Исмаилова, известного в криминальном мире по прозвищу Гули. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление старшего помощника главы ГСУ СК по столице Юлии Ивановой.

Исмаилова объявили в розыск по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". В случае задержания ему грозит пожизненное заключение.

По информации следователей, криминальный авторитет организовывал и координировал преступную деятельность в Москве и других регионах страны. В его отношении уже расследуется дело о похищении людей с целью вымогательства. Мужчина оказался заказчиком вымогательства крупной суммы денег у бизнесмена, которого за отказ платить похоронили живьем в Москве.

Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" была введена в УК РФ по инициативе президента России в марте этого года. Одновременно с этим в законодательстве вводится уголовная ответственность за сам факт участия в "воровской сходке".

