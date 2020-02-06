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Происшествия

15:33

СК ходатайствует об аресте соучастника убийства вора в законе Япончика

происшествия криминал

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет (СК) просит арестовать Муртаза Шаданию, который подозревается в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Шадания обвиняют в организованном убийстве в составе группы и незаконном обороте оружия. По данным следствия, подозреваемый в 2009 году в составе преступной группы совершил убийство вора в законе Иванькова.

Петренко отметила, что обвиняемый действовал согласно заранее подготовленному плану. Им была осуществлена транспортировка оружия, из которого был убит вор в законе. Она подчеркнула, что в день нападения он и его соучастники вели наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями для обеспечения своей безопасности.

Следователи настаивают на заключении обвиняемого под стражу. В настоящий момент устанавливаются все участники преступной группы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее гражданина Узбекистана приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за изнасилование и убийство москвички. Инцидент произошел весной прошлого года в Измайловском парке.

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