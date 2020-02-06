Прокурор запросил 18 лет для обвиняемого в убийстве полицейского на "Курской"

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Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская". Об этом было объявлено на заседании Мосгорсуда, сообщает Агентство "Москва".

"Просим признать Нурлана Муратова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – заявила прокурор.

Накануне коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в убийстве сотрудника полиции на станции "Курская". Присяжные отдельно отметили, что мужчина заслуживает снисхождения. Как следствие, ему не может быть назначено максимальное наказание.

Трагедия произошла в ночь на 3 сентября 2018 года. По версии следствия, сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Они проследовали в служебное помещение на станции "Курская" Кольцевой линии, где Муратов выхватил у представителя правоохранительных органов пистолет и застрелил его. Полицейский погиб на месте, позднее подозреваемый в совершении преступления был задержан.

