Окровавленную футболку нашли в квартире обвиняемого в убийстве полицейского в метро

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Обыски прошли по месту жительства мужчины, обвиняемого в убийстве сотрудника полиции в столичном метро. Там обнаружена одежда со следами крови, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

"В ходе обыска по месту жительства обвиняемого изъята футболка со следами, схожими с кровью", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва". Принадлежность пятен на одежде определят во время экспертизы.

В СК добавили, что 5 сентября планируется подать в суд ходатайство об аресте обвиняемого.

Убийство сотрудника полиции произошло в ночь со 2 на 3 сентября на станции метро "Курская". Андрей Райский остановил для проверки документов мужчину. Тот не предоставил удостоверение личности. Райский повел мужчину в отделение, и в какой-то момент он попросился в туалет.

Полицейский сопроводил задержанного, который долгое время не выходил. Сотрудник патрульно-постовой службы взломал дверь, затем послышался выстрел. Его услышала уборщица на станции.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в серой кепке и куртке что-то говорит сотруднице подземки, а затем заходит в вагон поезда. Уборщица после его ухода обнаружила в подсобке тело полицейского с огнестрельным ранением в голову. Позднее с места инцидента изъяли табельное оружие полицейского.

Задержанный Нурлан Мурабов из Оренбурга отказался признавать свою вину. Следователю он рассказал, что в тот день выпил с друзьями и ехал домой. Его задержали, отвели в комнату, где он и услышал выстрел. По словам Мурабова, пистолета у него никогда не было.

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