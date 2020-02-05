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Происшествия

00:12

Подозреваемого в убийстве полицейского на "Курской" признали виновным

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Москва 24

Коллегия присяжных заседателей в Мосгорсуде вынесла вердикт о том, что Нурлан Муратов виновен в убийстве сотрудника полиции на станции метро "Курская". Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу суда.

"Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт", – подтвердили в пресс-службе.

При этом присяжные отметили, что обвиняемый заслуживает снисхождения. В результате этого Муратову не может быть назначен максимальный срок наказания.

В ночь со 2 на 3 сентября 2018 года неизвестный застрелил постового полицейского на станции метро "Курская" кольцевой линии. Позднее подозреваемый в совершении преступления был задержан.

По версии следствия, сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Вместе они проследовали в помещение на станции метро "Курская" для составления административного протокола.

Там мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову. Сотрудник МВД погиб на месте.

В результате обыска в квартире обвиняемого была обнаружена окровавленная футболка. На стадии предварительного расследования задержанный полностью признал вину. При этом адвокат Муратова заявил о невиновности своего подзащитного.

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