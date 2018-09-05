Обвиняемого в убийстве полицейского на станции "Курская" арестовали до 3 ноября

05 сентября 2018, 13:53
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Черемушкинский районный суд арестовал до 3 ноября Нурлана Муратова, обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская", передает Агентство "Москва".
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который указывал, что Муратов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного места проживания и может скрыться от органов следствия и суда.
Прокурор позицию следователя поддержала. Защищал Муратова в суде адвокат по назначению. Также в заседании участвовал переводчик с киргизского языка, поскольку обвиняемый является уроженцем Киргизии и плохо владеет русским языком.
Адвокат 42-летнего Муратова просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Он указывал на то, что в материалах дела отсутствуют прямые доказательства совершения его подзащитным преступления, а также на то, что у Муратова на иждивении двое детей и он является гражданином России.
Сам Муратов возражал против заключения его под стражу. Он отметил, что не собирается никуда скрываться и готов являться на все следственные действия.
Убийство произошло в ночь со 2 на 3 сентября. Полицейский Андрей Райский остановил для проверки документов мужчину, которых у него не оказалось. Райский повел мужчину в отделение, и в какой-то момент тот попросился в туалет.
Полицейский сопроводил задержанного. Тот долгое время не выходил, и сотрудник патрульно-постовой службы взломал дверь. Через какое-то время уборщица услышала хлопок и быстро побежала к подсобному помещению. Там она обнаружила тело полицейского с огнестрельным ранением в голову.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали Нурлана Мурабова из Оренбурга. Задержанный свою вину не признает.
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