Обвиняемого в убийстве полицейского на станции "Курская" арестовали до 3 ноября

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Черемушкинский районный суд арестовал до 3 ноября Нурлана Муратова, обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская", передает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который указывал, что Муратов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного места проживания и может скрыться от органов следствия и суда.

Прокурор позицию следователя поддержала. Защищал Муратова в суде адвокат по назначению. Также в заседании участвовал переводчик с киргизского языка, поскольку обвиняемый является уроженцем Киргизии и плохо владеет русским языком.

Адвокат 42-летнего Муратова просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Он указывал на то, что в материалах дела отсутствуют прямые доказательства совершения его подзащитным преступления, а также на то, что у Муратова на иждивении двое детей и он является гражданином России.

Сам Муратов возражал против заключения его под стражу. Он отметил, что не собирается никуда скрываться и готов являться на все следственные действия.

Убийство произошло в ночь со 2 на 3 сентября. Полицейский Андрей Райский остановил для проверки документов мужчину, которых у него не оказалось. Райский повел мужчину в отделение, и в какой-то момент тот попросился в туалет.

Полицейский сопроводил задержанного. Тот долгое время не выходил, и сотрудник патрульно-постовой службы взломал дверь. Через какое-то время уборщица услышала хлопок и быстро побежала к подсобному помещению. Там она обнаружила тело полицейского с огнестрельным ранением в голову.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали Нурлана Мурабова из Оренбурга. Задержанный свою вину не признает.