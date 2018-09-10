10 сентября 2018, 15:23Происшествия
Осужденного за убийство Немцова Дадаева перевели на год в одиночную камеру
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, переведен на год в одиночную камеру. Причина – систематическиое нарушение порядка, сообщает ТАСС.
Как уточнили в управлении ФСИН по Иркутской области, такое помещение есть в исправительной колонии № 2, поэтому из колонии № 3 его перевели туда.
Бывший заместитель командира батальона "Север" Дадаев приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Колония, в которой он содержится, предназначена для бывших сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что Дадаев содержался в штрафном изоляторе (ШИЗО), из которого он недавно вышел и прекратил голодовку.
Немцова убили в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта того же года были задержаны пять подозреваемых, еще один предполагаемый участник убийства Беслан Шаванов подорвал себя при попытке задержания.
Дадаева считают непосредственным исполнителем убийства.