Осужденного за убийство Немцова Дадаева перевели на год в одиночную камеру

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, переведен на год в одиночную камеру. Причина – систематическиое нарушение порядка, сообщает ТАСС.

Как уточнили в управлении ФСИН по Иркутской области, такое помещение есть в исправительной колонии № 2, поэтому из колонии № 3 его перевели туда.

Бывший заместитель командира батальона "Север" Дадаев приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Колония, в которой он содержится, предназначена для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Дадаев содержался в штрафном изоляторе (ШИЗО), из которого он недавно вышел и прекратил голодовку.

Немцова убили в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта того же года были задержаны пять подозреваемых, еще один предполагаемый участник убийства Беслан Шаванов подорвал себя при попытке задержания.

Дадаева считают непосредственным исполнителем убийства.