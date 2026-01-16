ПВО сбила 23 украинских беспилотника над территорией РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России вечером 16 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы в период с 18:00 до 23:00 по Москве. По данным оборонного ведомства, 16 БПЛА сбили в Белгородской области, 5 – в Курской, а также еще по одному – в Крыму и над акваторией Черного моря.

Ранее два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Рязанской области, им оказана амбулаторная помощь. Были повреждены фасады двух многоквартирных домов. Один из них еще не заселен.

Кроме того, обломки беспилотников упали на территории промышленного предприятия. На месте работают сотрудники оперативных служб, проводится оценка материального ущерба.