Два человека пострадали при атаке БПЛА в Рязанской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Рязанской области, им оказана амбулаторная помощь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его словам, были повреждены фасады двух многоквартирных домов. Один из них еще не заселен.

Малков добавил, что обломки беспилотников упали и на территории промышленного предприятия. На месте работают сотрудники оперативных служб, проводится оценка материального ущерба.

Рязанская прокуратура, в свою очередь, открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи. Граждане могут обратиться по возникающим вопросам по номеру 8 (910) 631-08-17.

Всего за ночь 16 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Больше всего дронов ликвидировали в Белгородской и Рязанской областях – 44 и 22 аппарата соответственно.

