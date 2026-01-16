Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 января, 07:34

Происшествия

Средства ПВО уничтожили ночью 106 беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было уничтожено в Белгородской и Рязанской областях – 44 и 22 аппарата соответственно. Еще по 11 БПЛА сбили в Ростовской и Воронежской областях, 7 – в Курской, по 4 – в Тульской и Волгоградской областях, а также по 1 – в Крыму, Орловской и Липецкой областях.

Ранее 2 ракеты большой дальности "Нептун" и 6 реактивных беспилотников были ликвидированы над Брянской областью. При отражении атаки было повреждено остекление в жилом доме, а также фасад и остекление административного здания в Брянском районе.

Еще одна атака БПЛА была отражена до этого в Волгоградской области. Вражеские дроны пытались атаковать объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Пострадавших и повреждений объектов не выявили.

происшествиярегионы

