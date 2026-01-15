Форма поиска по сайту

15 января, 12:43

Политика

ВС РФ поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за минувшие сутки нанесла поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, были задействованы ударные БПЛА, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Кроме того, были поражены места хранения беспилотников дальнего действия противника, командные пункты и пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 162 районах.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что за две недели января российская армия взяла под контроль более 300 квадратных километров и освободила около 8 населенных пунктов.

По его словам, войска ведут наступление практически по всем направлениям в зоне СВО и продолжают выполнять поставленные задачи.

Российская армия продвигается в районе города Орехов в Запорожской области

Сюжет: Спецоперация на Украине
