Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, освободить его удалось благодаря активным и решительным действиям группировки войск "Север".

Ранее военнослужащие России освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Село взяли под контроль подразделения группировки войск "Днепр".

Кроме того, российские вооруженные силы освободили населенный пункт Белогорье. Также российские силы поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.