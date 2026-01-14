14 января, 12:08Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, освободить его удалось благодаря активным и решительным действиям группировки войск "Север".
Ранее военнослужащие России освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Село взяли под контроль подразделения группировки войск "Днепр".
Кроме того, российские вооруженные силы освободили населенный пункт Белогорье. Также российские силы поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.
