13 января, 05:23Политика
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на купянском направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Военнослужащие России отразили две контратаки украинских подразделений на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Ивана Бигму.
Атаки были отражены в районах населенных пунктов Осиново и Благодатовка. При этом российским бойцам удалось уничтожить до 10 боевиков ВСУ и бронетранспортер М113 производства США.
Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Село взяли под контроль подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий.
Военные также поразили в Киеве предприятия, задействованные в сборке беспилотников. Для атаки использовались комплексы "Искандер" и крылатые ракеты "Калибр".
