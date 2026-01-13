Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие России отразили две контратаки украинских подразделений на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Ивана Бигму.

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Осиново и Благодатовка. При этом российским бойцам удалось уничтожить до 10 боевиков ВСУ и бронетранспортер М113 производства США.

Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Село взяли под контроль подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий.

Военные также поразили в Киеве предприятия, задействованные в сборке беспилотников. Для атаки использовались комплексы "Искандер" и крылатые ракеты "Калибр".