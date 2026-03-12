Певица Слава заявила, что не будет делать перерыв в карьере после скандала в Пензе

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) заявила РИА Новости, что не будет делать перерыв в карьере после скандала на концерте в Пензе.

Выступление состоялось 1 марта в киноконцертном зале "Пенза". Те, кто посетил мероприятие, пожаловались на некачественное выступление артистки. Кроме того, Слава остановила концерт, сказав, что ей плохо. Зрительницы в ответ потребовали вернуть деньги.

Позже певица сообщала об отмене гастрольного тура, однако в беседе с журналистами она подчеркнула, что пауза на ближайший месяц была запланирована заранее – в марте концертов "не намечалось".

"Этого месяца, уверена, мне хватит, чтобы восстановиться физически и морально. Наконец долечить больное ухо, разобраться с накопившимися личными и домашними делами. Стало понятно, что работать без отпуска невозможно и делать паузы просто необходимо", – объяснила артистка.

По ее словам, в апреле она вернется к "любимой работе" и слушателям обновленная и с новыми силами. Слава также подчеркнула, что не собирается прерывать гастрольный график и планирует проведение большого сольного концерта летом, а также нового тура по России осенью. Она добавила, что список городов уже сформирован.

Ранее Слава расплакалась, признавшись, что одинока. Она опровергла, что посещает вечеринки для веселья. Певица уточнила, что употребляет алкоголь из-за отсутствия любви и заботы.

