Зрители обвинили Буланову в желании хайпануть на "беременной" подтанцовке

Певица Татьяна Буланова вновь привлекла внимание к своей подтанцовке, несмотря на то что сотрудничает с новым коллективом. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не устала ездить на своей подтанцовке?"

Фото: vk.com/"Очень нескучная пауза"

Один из недавних концертов заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой вызвал большие споры: в Сети завирусился ролик с подтанцовкой, где две девушки выполняли движения в откровенных блестящих платьях с глубокими разрезами и на каблуках. При этом они выступали с округлившимися животами.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на такой перформанс.

"Какие красивые беременяшки", "бедные девчонки! Они на каблуках так мучаются", "может быть, они с хорошего банкета и прямо на концерт?", "они что, реально беременные и на сцене? Буланова не устала ездить на своей подтанцовке... Это уже перебор!" – написали пользователи.

Позже зрители, которые присутствовали на концерте, тоже высказались в соцсетях. Очевидцы пояснили, что у танцовщиц были не настоящие животы, а накладные, которые они сняли после окончания номера. При этом посетители обвинили Буланову в неудавшемся хайпе на танцорах.

"Как же убого это выглядело со стороны. Они на самом деле не беременные, просто так решили привлечь внимание. Потом станцевали и "родили", "смешно и грустно. Она надеялась словить хайп на танцорах, но ничего из этого не вышло", "спящие на сцене были, теперь пришло время беременных?" – написали они.

Сама звезда пока не прокомментировала ситуацию.

"Просто предали"

Татьяну Буланову накрыла новая волна популярности в августе 2025-го: тогда в соцсетях завирусились фрагменты с выступлений артистки. Внимание пользователей привлекла подтанцовка, которая выполняла незатейливые движения. В Сети танцы сразу окрестили "энергосберегающими". На фоне шоу со сложной хореографией у других звезд эти движения показались зрителям необычными, и команда Булановой сразу превратилась в мем. Юзеры стали снимать пародии в Сети, подключились даже коллеги-артисты.

Однако уже осенью в СМИ появилась информация, что в коллективе, с которым Татьяна работала около 25 лет, произошел разлад. В сентябре один из трех танцоров, Дмитрий Берегуля, временно перестал выступать с Булановой из-за проблем со здоровьем, а в ноябре певица сообщила журналистам, что прекратила сотрудничество с Аленой и Максимом Алалыкиными.





Татьяна Буланова певица, заслуженная артистка РФ Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами.

Среди причин разлада назывался пьяный дебош в поезде, который якобы устроили Алалыкины. Ряд СМИ утверждали, что пара будила пассажиров криками: "Мы коллектив Тани Булановой!", а директор певицы Сергей Хрусталев пытался урегулировать конфликт, успокоить коллег и извинялся перед попутчиками. По итогам инцидента он ввел для танцоров "сухой закон".

Однако представитель Алалыкиных, Артур Базинян, рассказал в личном блоге иную версию.

"Уход Максима и Алены был связан с конфликтом с Сергеем – новым директором Тани Булановой, в ходе которого имело место применение физической силы к Алене", – уточнил Базинян в блоге.

В середине ноября телеграм-канал Mash cообщил, что Алалыкины не могут найти работу из-за высоких запросов, однако уже в конце месяца они выступили с группой "Марсель" в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, Дмитрий Берегуля в январе 2026-го рассказал журналистам, что не исключает возобновления сотрудничества с Булановой. Тем не менее, по его словам, у него достаточно рабочих предложений и он продолжает выступать.