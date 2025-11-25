Зрители заметили бывших танцоров Булановой на концерте группы "Марсель"

Экс-танцоров Татьяны Булановой – Алену и Максима Алалыкиных – заметили на концерте группы "Марсель" после ухода из команды певицы. Что известно о конфликте исполнительницы с подтанцовкой, читайте в материале Москвы 24.

"Не предавайте Таньку"

23 ноября в Санкт-Петербурге прошел концерт группы "Марсель", на котором зрители заметили Максима и Алену Алалыкиных – танцоров, с которыми Татьяна Буланова работала около 25 лет и которые прославились в августе благодаря выступлению в "Лужниках". Уже в ноябре стало известно, что сотрудничество между певицей и Алалыкиными завершено, и на протяжении месяца она работает с новыми танцорами. Исполнительница объяснила СМИ, что между ними произошла "некрасивая история", а уход коллег она посчитала предательством.

При этом, по данным издания "Стархит", Алена и Максим давно находятся в дружеских отношениях с группой "Марсель", поэтому они согласились выступить с музыкантами на юбилейном концерте. По информации СМИ, танцоры даже могут поехать во всероссийский тур с коллективом.

"Максим и Алена вышли и зажгли зал! Это наши друзья, мы всегда рады видеть их на наших концертах", – рассказал саксофонист и директор "Марселя" Митя Блинов.

Причем, судя по кадрам, танцоры исполняли те же движения, что и на концертах Булановой.





Митя Блинов саксофонист и директор группы "Марсель" Это танец ребят, который может и имеет право жить своей жизнью. Мы не лезем в то, что между ними произошло. Мы пригласили их выступить на нашем юбилейном концерте. Считаю, что мы имеем право на это, согласны? Вы бы видели реакцию зала! Сколько в этом было позитива и добра!

Сами танцоры пока не давали комментариев по поводу перехода в "Марсель". Сейчас дуэт Алалыкиных готовится выступать на корпоративах за сумму, значительно превышающую ту, которую им платила Буланова, сообщили в СМИ.



Ранее уход танцоров от звезды 1990-х прокомментировала в беседе со СМИ адвокат Екатерина Гордон. Она заявила, что журналистское сообщество и знаменитости должны поддержать певицу, ведь поступок ее артистов выглядит неподобающим.

"Дорогие танцоры Тани Булановой, вы никому не нужны! Вы ситуативная ржака в наших рилсах, не предавайте Таньку, которую мы любим многие годы и которая является нашим национальным достоянием", – передал слова юриста телеграм-канал "Звездач".

По словам Гордон, они прославились только благодаря Татьяне и переоценили свои возможности, решив покинуть коллектив.

"Не было такого"

О разладе между Булановой и танцорами СМИ впервые написали в сентябре. Тогда сообщалось, что один из участников коллектива, Дмитрий Берегуля, временно покинул проект из-за проблем со спиной. В интервью на "Новом радио" певица рассказала, что он не может ездить на гастроли. При этом Татьяна усомнилась в правдивости версии танцора.

"Мне кажется, ему просто лень, но прикрывается он больной спиной. А вот ведущим работать, видимо, не лень", – заявила Буланова.

Берегуля подтвердил журналистам информацию, что у него сложились с певицей напряженные отношения после этих слов.

В начале ноября в СМИ появилась информация об уходе Максима и Алены Алалыкиных. Согласно одной из версий, причиной стал пьяный дебош в поезде, который устроила пара, сообщает сайт "Комсомольской правды". Якобы супруги в пьяном виде будили пассажиров криками: "Мы коллектив Тани Булановой!" Директору певицы Сергею Хрусталеву пришлось извиняться перед попутчиками, а позже он ввел для танцоров "сухой закон".

В свою очередь, представитель Алалыкиных Артур Базинян рассказал другую версию в личном блоге.

"Уход Максима и Алены был связан с конфликтом с Сергеем – новым директором Тани Булановой, в ходе которого имело место применение физической силы к Алене", – написал Базинян в блоге.

Сам Хрусталев в комментарии для "КП-Петербург" опроверг обвинения в рукоприкладстве.





Сергей Хрусталев концертный директор Татьяны Булановой Я читал новости, мне от них смешно. Комментировать поступки и высказывания людей, которые не являются участниками коллектива, я не могу. Ну, какое рукоприкладство? Вы сами в это верите? Не было такого.

По данным СМИ, у танцоров нет претензий к самой Булановой. Они уверены, что певице, которая не присутствовала при конфликте, преподнесли информацию однобоко.