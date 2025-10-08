Тромбонист Маликова стал новой звездой социальных сетей

Тромбонист из команды певца Дмитрия Маликова покорил соцсети своим зажигательным выступлением. На кого еще внезапно свалилась популярность – в материале Москвы 24.

Тромбонист Дмитрия Маликова

Фото: instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/anngold

В Сети появилось видео с энергичным выступлением тромбониста из команды певца Дмитрия Маликова. Новой звездой стал 28‑летний Даниил Ливенцов, который танцует с инструментом прямо на сцене.

Официально мужчина выступает с Маликовым с января 2025 года, хотя первый совместный концерт у них состоялся еще в декабре 2024-го, сообщил Life.ru. Музыкант играет на тромбоне и ударных инструментах. При этом Ливенцов отметил, что не ожидал внезапной популярности своих танцев.



Даниил Ливенцов музыкант Я просто делаю то, что мне нравится, и все. Я думал, что залетит намного раньше, потому что кручу-то кулису () я давно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы залетело видео, где я играю и творю, а не кулисы кручу. Ну, здорово, что так.

Сам Маликов тоже отреагировал на успех члена команды.

"Позовите, когда начнется новый тренд. И да, на мой балет тоже внимание обратите", – написал певец в соцсетях.

Балалаечник Кадышевой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ/dimon20287

Ансамбль "Золотое кольцо" снова стал популярным у зумеров, причем не только благодаря хитам "Плывет веночек" и "Течет ручей". В частности, внимание пользователей привлек балалаечник Дмитрий Иванов.

В Сети прозвали музыканта "новым крашем" и засыпали комплиментами за исполнение. Зрители, побывавшие на концертах Кадышевой, отмечали в соцсетях, что Дмитрия встречали особенно громкими аплодисментами и криками "Дима краш!" А некоторые и вовсе признавались, что пришли на выступление только ради него.



По данным СМИ, Дмитрий, помимо балалайки, играет на гитаре. Он давно выступает с "Золотым кольцом" и за годы работы успел набраться опыта для эффектных выступлений.

Подтанцовка Татьяны Булановой

В августе в Сети стали вирусными танцы с концерта еще одной звезды 1990-х годов – Татьяны Булановой. Поклонники обратили внимание на ее выступление в "Лужниках", где прославилась подтанцовка звезды: двое мужчин и женщина исполняли легкие движения. Пользователи в шутку назвали их танец "энергосберегающим" и активно начали снимать пародии.

Буланова отнеслась к популярности своей команды спокойно и в беседе со "СтарХит" призналась, что танцоры "просто не очень старались", поэтому и попали в тренд.

Один из артистов Булановой, Дмитрий Берегуля, признался в блоге, что внимание со стороны некоторых звезд стало для него неожиданностью, однако он и его коллеги относятся к критике с улыбкой. Мужчина выразил благодарность поклонникам за поддержку.

Танцы Олега Газманова

Певец Олег Газманов, в свою очередь, помог прославиться собственным фанатам.

В сентябре 2025 года его фирменные движения под песню "Я по жизни загулял", которая вышла еще в 1994 году, стали вирусными в Сети. Пользователи пытались повторить хореографию народного артиста РФ и выкладывали танцы в соцсети.

Газманов подключился к тренду и стал публиковать видеоуроки с разбором элементов. Кроме того, исполнитель запустил конкурс, в рамках которого публикует лучшие версии от поклонников.

СМИ писали, что на фоне внезапного интереса концерты певца оказались расписаны до конца года, а гонорар вырос с пяти миллионов рублей до семи.

