30 декабря, 16:31

SCMP: добавлявший лишний ноль в чеки мужчина получил 18 лет тюрьмы в Гонконге

В Гонконге осудили мужчину, добавлявшего лишний ноль в чеки

Фото: 123RF.com/andreypopov

Управляющий недвижимостью в Гонконге приговорен к 18 годам тюремного заключения за то, что в течение 10 лет систематически присваивал деньги. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

По данным СМИ, 53-летний Вон Вай-лун отвечал за финансовые операции – ведение чековых книжек и документов – в жилом комплексе Choi Ming Court. С 2011 по 2021 год он добавлял лишний ноль к уже подписанным чекам на возмещение расходов, после чего обналичивал увеличенные суммы.

Для сокрытия махинаций мужчина фальсифицировал сберегательные книжки, банковские выписки и официальные письма, которые предоставлял управляющей компании Guardian Property Management для аудиторских проверок.

"Плановая аудиторская проверка в мае 2021 года выявила общий дефицит в 49,8 миллиона гонконгских долларов (около 6,4 миллиона долларов. – Прим. ред.) на 3 из 10 банковских счетов комплекса", – пишет газета.

В публикации отмечается, что после обращения в полицию Вон Вай-лун признался, что присваивал активы комплекса и проиграл все деньги в азартных играх.

Расследование установило, что ему удалось похитить от 910 тысяч до 36,5 миллиона гонконгских долларов – приблизительно от 117 тысяч до 4,7 миллиона долларов. На скачках за это время он проиграл 10,9 миллиона гонконгских долларов (около 1,4 миллиона долларов). Также мужчина 59 раз побывал в Макао, китайской столице казино.

К моменту ареста у него уже не осталось никаких активов, а на его счетах находились минимальные суммы. Более того, он накопил долги на сумму около 1 миллиона гонконгских долларов – 128 тысяч долларов.

Ранее 49-летнего жителя Великобритании Филипа Янга обвинили в 60 изнасилованиях бывшей жены. Кроме того, вместе с ним обвинили еще пятерых его знакомых. При этом пострадавшая добровольно отказалась от права на анонимность, открыто заявив о случившемся.

