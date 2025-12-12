SCMP: мужчина чуть не умер из-за того, что уснул на кровати погибшей мамы

Фото: 123RF.com/nitinut380

В Китае 60-летний мужчина уснул на кровати своей покойной матери и чуть не умер, сообщает SCMP.

По данным издания, мужчина решил выполнить ритуал, чтобы упокоить душу матери, которая скончалась в 86 лет от вируса клещевого энцефалита. Для этого он должен был лечь на кровать женщины.

В результате через 9 дней после ритуала мужчина почувствовал слабость и боль в мышцах. Помимо этого, у него наблюдалась диарея и рвота. Аналогичные симптомы были у его матери перед смертью.

Спустя время медики выявили у мужчины клещевой энцефалит. Пациент выжил, так как лечение было начато своевременно. На данный момент он чувствует себя лучше.

Ранее правоохранители Нового Орлеана инициировали расследование в отношении женщины после того, как соседи начали жаловаться на антисанитарию на ее участке. Выяснилось, что американка 9 месяцев жила вместе с останками 272-килограммового сына.

Соседи обратили внимание, что дверь в дом Хейнсворт была открыта, а по двору ходили куры. Затем они вызвали сотрудников полиции, которые по приезде обнаружили в доме не только следы куриного помета и прогрызенные мышами дыры в полу, но и мумифицированное тело мужчины.

