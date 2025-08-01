Metropoles: британец игнорировал головную боль и остался парализован от инсульта

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Житель Великобритании Гарет Бэйли неделю игнорировал головную боль, в результате чего оказался парализован. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Metropoles.

Британец объяснил, что не обращал внимания на головную боль, так как она была вызвана стрессом. Однако в какой-то момент мигрень стала невыносимой. В результате через некоторое время мужчина упал в обморок прямо на работе. Его госпитализировали.

В больнице выяснилось, что британец перенес инсульт, который привел к развитию синдрома запертого человека – состояния, когда больной находится в сознании, но не может двигаться. На данный момент за Бэйли ухаживают в доме престарелых. В ближайшее время мужчина должен вернуться домой.

Ранее 71-летняя американка скончалась от редкой инфекции, вызванной одноклеточным вида Неглерия Фоулера, широко известным как "поедающая мозг" амеба. По данным СМИ, инфекция попала в организм женщины через водопроводную воду, которой она промыла нос в своем автодоме.

Симптомы заболевания начали появляться на четвертый день после этого – у американки поднялась температура, была головная боль и спутанность сознания. Несмотря на госпитализацию, у пациентки развился отек мозга. Спасти женщину не удалось, она скончалась на восьмой день болезни.

