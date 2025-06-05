Амеба съела мозг американки после промывки носа водой из-под крана

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71-летняя американка скончалась от редкой инфекции, вызванной одноклеточным вида Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), широко известным как "поедающая мозг" амеба. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Record.

Инцидент произошел в американском штате Техас. По информации журналистов, инфекция попала в организм женщины через водопроводную воду, которой она промыла нос в своем автодоме.

Симптомы заболевания начали появляться на четвертый день после этого – у американки поднялась температура, была головная боль и спутанность сознания. Несмотря на госпитализацию, у пациентки развился отек мозга. В анализах спинномозговой жидкости медики нашли опасный микроорганизм. Спасти женщину не удалось, она скончалась на восьмой день болезни.

Амеба Неглерия Фоулера заражает людей, когда вода с одноклеточным этого вида попадает в организм через нос. Как правило, это происходит во время плавания или ныряния в пресную воду.

По данным Роспотребнадзора, эта амеба не обитает в России, а чаще всего встречается в южных штатах США, Индии и Пакистане. При этом ведомство все равно призывало россиян купаться только в специально отведенных для этого местах, которые уже прошли проверку на соответствие санитарным нормам.

