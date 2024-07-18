Биолог Хряпин назвал опасных медуз на российских побережьях

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Медузы-корнероты, которых часто замечают на побережьях популярных российских курортов, не представляют смертельной опасности для человека. При этом плавать рядом с ними все же не стоит, рассказал Москве 24 биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Ранее на побережье мыса Тарханкут на западе Крыма заметили большое скопление корнеротов. По мнению ученых, их появление может быть связано с сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями.



Роман Хряпин биолог, энтомолог Медуза-корнерот водится в Черном и Азовском морях. Она достаточно крупная и вызывает сильное неприятное поражение кожи. Но к каким-либо серьезным последствиям это не приводит.

По словам биолога, гораздо более опасна медуза-крестовик, обитающая в водах Приморья. Хряпин напомнил, что ее трудно заметить, поскольку она очень маленькая – диаметр "зонтика" составляет не более 2–3 сантиметров.

"Живет медуза-крестовик в заросших растительностью бухточках. Она опасна тем, что каждое последующее ужаливание будет вызывать гораздо больший эффект, больший ожог, чем предыдущее", – сказал он, добавив, что последствия могут быть самыми печальными.

Хряпин также добавил, что одна из самых больших медуз – арктическая цианея – живет в Белом море.



Роман Хряпин биолог, энтомолог Она ярко-малинового цвета и очень большая, до двух метров в диаметре купола. Такая медуза тоже может вызвать серьезный ожог.

В целом, если турист видит медузу, ни в коем случае не стоит ее трогать.

"Надо понимать, что люди медузам не интересны, поскольку не являются для них пищей. Нужно стараться обходить их стороной, отплывать подальше, не касаться – на расстоянии медуза нас поразить не может. Но надо учитывать, что, например, арктическая цианея имеет длинные нитевидные щупальца, которые в воде могут быть плохо видны", – отметил специалист.

Ранее жителям столицы рассказали, что в некоторых водоемах Москвы и Подмосковья обитают пресноводные медузы в форме полипов. Но при температуре воды выше 26 градусов они могут превратиться в плавающих медуз. Однако бояться их не стоит – эти живые существа не опасны для человека.