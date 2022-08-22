Эксперт рассказала, угрожают ли россиянам "поедающие мозг" паразиты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева рассказала Москве 24, что в российских реках не водятся "поедающие мозг" амебы.
Ранее в США ребенок погиб от заражения амебой вида Неглерия Фоулера после купания в реке. Так называемый "поедающий мозг" паразит может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. В 97% случаев заражение приводит к смерти.
"Эти организмы способны проникать через обонятельный нерв в мозг", – сказала Темерева, отметив, что без помощи специалистов распознать заражение Неглерией Фоулера довольно сложно.
При этом эксперт успокоила, что в российских водоемах такая смертельно опасная амеба не встречается, поэтому жителям России бояться нечего.
Ранее врач высшей категории, паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева предупредила об опасности заражения бактериями, разъедающими ткани человека. По словам эксперта, они способны проникнуть в организм через необработанную рану или укус. В результате у инфицированного может развиваться газовая гангрена или некротический фасциит.
Специалист добавила, что риск заразиться опасными бактериями существует в водоемах и даже в результате прогулки босиком по улице. Также они могут быть занесены человеку после операции, если инструменты, которыми проводили вмешательство, были недостаточно тщательно продезинфицированы.
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