Эксперт рассказала, угрожают ли россиянам "поедающие мозг" паразиты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева рассказала Москве 24, что в российских реках не водятся "поедающие мозг" амебы.

Ранее в США ребенок погиб от заражения амебой вида Неглерия Фоулера после купания в реке. Так называемый "поедающий мозг" паразит может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. В 97% случаев заражение приводит к смерти.

"Эти организмы способны проникать через обонятельный нерв в мозг", – сказала Темерева, отметив, что без помощи специалистов распознать заражение Неглерией Фоулера довольно сложно.

При этом эксперт успокоила, что в российских водоемах такая смертельно опасная амеба не встречается, поэтому жителям России бояться нечего.





Елена Темерева профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Такие амебы у нас, к счастью, не водятся. На территории России такие заболевания не зарегистрированы.

Ранее врач высшей категории, паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева предупредила об опасности заражения бактериями, разъедающими ткани человека. По словам эксперта, они способны проникнуть в организм через необработанную рану или укус. В результате у инфицированного может развиваться газовая гангрена или некротический фасциит.

Специалист добавила, что риск заразиться опасными бактериями существует в водоемах и даже в результате прогулки босиком по улице. Также они могут быть занесены человеку после операции, если инструменты, которыми проводили вмешательство, были недостаточно тщательно продезинфицированы.