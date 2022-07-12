Зоолог рассказала о смертельно опасных медузах и моллюсках

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Профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева предупредила туристов о смертельно опасных медузах и моллюсках на российских и зарубежных курортах. Об этом сообщает "Газета.ру".
Так, во Владивостоке отдыхающие могут встретить ядовитую медузу-крестовичка. При этом, как уточнила эксперт, ее можно не заметить из-за небольших размеров.
"Этот вид довольно опасен, потому что человеку его сложно увидеть. Более того, щупальца крестовичка могут отрываться и наматываться на морскую растительность – их выбрасывает на берег. Человек может на них наступить и, так как стрекательные клетки долго сохраняют способность впрыскивать яд, получить серьезный урон", – пояснила Темерева.
По ее словам, при контакте с медузой может возникнуть паралич дыхательной мускулатуры, который при отсутствии оперативной помощи способен привести к смерти.
Специалист уточнила, что также несут опасность моллюски-конусы, которые живут в Тихом, Атлантическом или Индийском океанах.
"Это хищники, они убивают жертву, выстреливая в нее иглой-зубами, внутри которой есть канал, впрыскивающий нервно-паралитический яд. Конусы очень опасны и для человека в том числе: они вызывают сильную боль, потерю сознания и удушье", – отметила Темерева.
Опасны для людей и зоонтарии. Их можно встретить на турецких или египетских курортах. Эксперт уточнила, что они обладают одним из самых сильных ядов.
Ранее россиян предупредили об опасных змеях, которых можно встретить на отдыхе. Так, путешествуя по северо-востоку Крыма или Кавказу, можно встретить гадюк. В Дагестане отдыхающие могут столкнуться с гюрзой, которая относится к роду гигантских гадюк.
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