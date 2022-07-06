Врач рассказала, как снять зуд от укусов насекомых подручными средствами

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Избавиться от воспаления и зуда после укусов насекомых при отсутствии специальных средств можно с помощью слабого раствора уксуса или соды, рассказала врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Галина Терещенко. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она пояснила, что причиной зуда становится местное воспаление, которое может спровоцировать аллергическую реакцию у предрасположенных людей.

"Чтобы снять зуд, место укуса лучше обработать антисептиком и помазать специальными противозудными наружными средствами. При отсутствии под рукой специальных средств, зуд можно снять при помощи так называемых народных средств – слабый уксусный или содовый раствор", – сказала Терещенко.

По словам специалиста, главное в этом случае – не использовать уксус или соду в большой концентрации, поскольку это может вызвать дерматит.

"Обычно это чайная ложка пищевой соды на стакан воды или разведенный до трехпроцентного столовый уксус. Если укусы множественные и не помогают местные средства, лучше принять антигистаминный препарат внутрь", – уточнила Терещенко.

Врач добавила, что расчесывать места укусов ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к попаданию инфекции и развитию импетиго-заразного кожного заболевания. Именно поэтому следует пользоваться противозудными средствами, пояснила Терещенко.

Ранее россиянам напомнили, почему комариные укусы могут нести опасность для здоровья. Речь идет о том, что эти насекомые являются переносчиками некоторых инфекционных заболеваний, в частности малярии. Однако такая проблема больше характерна для субтропического климата.

Также с укусом комара в организм человека попадает чужеродный белок, который способен вызвать аллергический ответ у иммунной системы. Особенно такой реакции подвержены дети.

