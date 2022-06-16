В Минздраве дали рекомендации при укусе насекомого

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Глава Минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что делать при укусе насекомого, чтобы не допустить интоксикации, сообщает радио КП.

По его словам, в первую очередь нужно осмотреть место укуса и убедиться, что в коже не осталось жало. Его нужно убрать, а потом обработать рану перекисью, нашатырным спиртом или йодом.

Мелик-Гусейнов подчеркнул, что не стоит выдавливать яд из-за риска занести инфекцию, однако нужно не дать ему распространиться. Замедлить всасывание яда можно с помощью грелки с холодной водой или смоченного в содовом растворе полотенца. Также вытянуть яд можно с помощью кусочка сахара.

По словам эксперта, уменьшить боль поможет долька лука, томата, яблока, а также растертые листья петрушки.

В случае токсической реакции специалист советует пить много сладкой воды или горячего чая с сахаром.

"Аллергическая реакция предотвращается приемом антигистаминных средств", – пояснил Мелик-Гусейнов.

Ранее россиянам напомнили, почему комариные укусы могут нести опасность для здоровья. Речь идет о том, что эти насекомые являются переносчиками некоторых инфекционных заболеваний, в частности малярии. Однако такая проблема больше характерна для субтропического климата.

Также с укусом комара в организм человека попадает чужеродный белок, который способен вызвать аллергический ответ у иммунной системы. Особенно такой реакции подвержены дети.

