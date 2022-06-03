Врач назвала способы уменьшить зуд от укусов комара

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Педиатр сети клиник DocDeti Ирина Лысенко рассказала, как можно уменьшить зуд после укуса комара.

Она посоветовала наносить на места укусов крем с цинком, раствор каламина.

"Если папулы чешутся очень сильно, то можно смазать их кремом с 1% гидрокортизоном", – рассказала врач в беседе с "Газетой.ру".

Педиатр посоветовала использовать крем трижды в день, пока зуд не прекратится.

По словам Лысенко, помочь может паста из пищевой соды или 20-минутное прикладывание к месту укуса влажной ткани. Также облегчить зуд может постоянное давление на папулу в течение 10 секунд.

Чтобы не расчесывать место комариного укуса, врач посоветовала наклеить пластырь или надеть кофту с длинным рукавом.

Ранее россиянам напомнили, почему комариные укусы могут нести опасность для здоровья. Речь идет о том, что эти насекомые являются переносчиками некоторых инфекционных заболеваний, в частности малярии. Однако такая проблема больше характерна для субтропического климата.

Также с укусом комара в организм человека попадает чужеродный белок, который способен вызвать аллергический ответ у иммунной системы. Особенно такой реакции подвержены дети.

