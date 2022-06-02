Врач назвал необычные способы защиты от комаров

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал чаще принимать душ и использовать муравьиную кислоту для защиты от комаров.
По словам специалиста, эти насекомые реагируют на мочевину: азотистые соединения, которые выделяются у человека с потом. Поэтому один из действенных способов защититься от комаров – чаще мыться.
Кроме того, если человек находится в лесу, то справиться с проблемой, которую представляют собой кровососущие, ему поможет муравейник, продолжает терапевт.
"Берешь тряпку и кладешь на него. Одной и другой стороной. Потом муравьев стряхиваешь, и этим можно натереться. И ни один комар не подлетит, потому что муравьиная кислота для них – очень неприятный запах", – советует Хухрев.
Ранее россиянам напомнили, почему комариные укусы могут нести опасность для здоровья. Речь идет о том, что эти насекомые являются переносчиками некоторых инфекционных заболеваний, в частности малярии. Однако такая проблема больше характерна для субтропического климата.
Также с укусом комара в организм человека попадает чужеродный белок, который способен вызвать аллергический ответ у иммунной системы. В особенности такая реакция может возникать у детей.
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