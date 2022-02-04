Ученые назвали привлекательные для комаров цвета

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Комаров привлекают красный, оранжевый, черный и голубой цвета, выяснили ученые. Соответствующая статья опубликована в Nature Communications.

Джеффри Риффел из Вашингтонского университета рассказал, что комары используют запахи для обнаружения жертвы поблизости.

"Когда они чуют определенные элементы, вроде углекислого газа из нашего дыхания, их глаза начинают искать специфические цвета и зрительные приметы, которые ассоциируются с потенциальной жертвой", – пояснил Риффел.

По словам автора исследования, информация о привлекательных для комаров цветах позволит создать более эффективные ловушки или репелленты для насекомых. Исследователи отметили, что комаров привлекают дыхание, пот и тепло кожи людей, а также красный цвет, так как кожа человека видится насекомыми красной.

В ходе исследования ученые наносили точки разных цветов и следили, привлекают они комаров или нет. Оказалось, что без стимуляции запахами насекомые безразличны к любому цвету. Они начали показывать свое предпочтение после введения в испытательную камеру углекислого газа.

Ранее ученые из Кембриджского университета обнаружили угрозу в раннем цветении растений для экологических и сельскохозяйственных систем. Исследователи пришли к выводу, что из-за глобального изменения климата происходит экологическая рассогласованность, которая заключается в несовпадении жизненных циклов растений и ряда животных и насекомых.

