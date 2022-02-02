Ученые обнаружили угрозу в раннем цветении растений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ученые из Кембриджского университета обнаружили угрозу в раннем цветении растений для экологических и сельскохозяйственных систем, сообщает The Guardian.
Исследователи пришли к выводу, что из-за глобального изменения климата происходит экологическая рассогласованность, которая заключается в несовпадении жизненных циклов растений и ряда животных и насекомых. Из-за отсутствия быстрой адаптации к новым условиям возникает угроза гибели орхидей и пчел, а также птенцов большой синицы и гусениц.
Специалисты изучили 420 тысяч зарегистрированных в Великобритании дат первого цветения более чем 400 видов растений с 1793 года. Они выяснили, что в 1986 году цветение сместилось с 12 мая на 16 апреля, а в 2019 году весна наступила на 42 дня раньше.
Также стало известно, что травянистые растения зацветают в среднем на 32 дня раньше, деревья – на 14 дней, кустарники – на 10 дней. При этом ученые полагают, что быстроразмножающиеся растения способны адаптироваться к потеплению климата.
По мнению ведущего автора исследования Ульфа Бюнтгена, по раннему цветению растений можно определить, насколько стремительно нагревается планета из-за деятельности человека.
Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов и ведущий научный сотрудник кафедры Михаил Локощенко рассказали, что глобальное потепление ведет к тому, что в регионах России увеличивается число погодных аномалий.
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