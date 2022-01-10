Ученые заявили, что 2021 год вошел в семерку самых теплых на Земле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прошедший год вошел в семерку самых теплых на планете за историю наблюдений, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные проекта Copernicus Climate Change Service.
По словам ученых, среднегодовая температура в 2021 году была на 0,3 градуса выше температуры базового периода 1991–2020 годов и на 1,1–1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.
2015–2021 годы считаются самыми теплыми за всю историю наблюдений. При этом рекордсменами остаются 2016 и 2020-й.
Одновременно начинают расти глобальные концентрации углекислого газа и метана. Концентрация СО2 в атмосфере достигла среднегодового глобального показателя в объеме 414 частей на миллион, а концентрация CH4 – рекордного уровня в объеме 1 876 частей на миллион.
Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов и ведущий научный сотрудник кафедры Михаил Локощенко рассказали, что глобальное потепление ведет к тому, что в регионах России увеличивается число погодных аномалий.
По словам экспертов, аномально теплая погода – следствие притока теплых воздушных масс морского происхождения и глобального потепления.
Москвичам рассказали о климатических изменениях и погодных аномалиях в этом году
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