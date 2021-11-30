Эксперты спрогнозировали увеличение погодных аномалий в России

Фото: ТАСС/Christian Thiele/dpa
Глобальное потепление ведет к тому, что в регионах России увеличивается число погодных аномалий. Об этом Ura.ru рассказали завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов и ведущий научный сотрудник кафедры Михаил Локощенко.
Кислов отметил, что циклоны всегда были и будут, они лишь меняют траекторию.
"Сейчас идет теплая аномалия. Самое главное, что она движется по всей Европе и Уралу. Глобальное же потепление проявляется в том, что таких циклонов становиться больше, чем нужно", – подчеркнул эксперт.
Локощенко отметил, что аномально теплая погода – следствие притока теплых воздушных масс морского происхождения и глобального потепления.
"Раньше, лет 40–50 назад, температура воздуха зимой в Московском регионе не отмечалась выше +3…+4 градусов. Но в последние десятилетия годы и в Московской области, и на Урале зимние температуры стали значительно выше", – сказал климатолог.
При этом он подчеркнул, что теплая зима не так опасна для людей, животных и растений, как похолодания весной.
Ранее был составлен список городов, которые в скором времени могут уйти под воду. Согласно исследованию, в 2030 году проблема коснется Амстердама, поскольку город окажется на передовой глобального потепления и повышения уровня моря. Также пострадают остров Тортуга в Тихом океане и иракский порт Басра, расположенный на реке Шатт-эль-Араб.
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