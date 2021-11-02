Климатолог заявил, что глобальное потепление может быть выгодно для России

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Глобальное потепление не приведет к инфраструктурной и природной катастрофе в России, при этом оно может быть выгодно для страны. Об этом Pravda.ru рассказал научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Сергей Семенов.
По словам эксперта, из-за потепления ото льда освобождается акватория Северного морского пути. Из-за этого становится легче навигация, а в перспективе может возникнуть новый торговый путь. Это, как отметил Семенов, поможет наладить новые экономические транзиты.
При этом есть и существенные минусы в климатическом потеплении. Фундаменты некоторых зданий были построены с расчетом на вечную мерзлоту, добавил эксперт.
"Эти фундаменты в некоторых случаях придется укреплять, а новые фундаменты строить по новым строительным нормам и правилам, чтобы они были более прочные, на более глубоких сваях, что, конечно, будет стоить денег", – подчеркнул Семенов.
В то же время эксперт добавил, что о глобальной катастрофе речи не идет, так как все проблемы решаемы.
Ранее климатолог рассказал, почему температура в России растет быстрее, чем в других странах. По его словам, это связано с эффектом так называемого полярного усиления, когда при глобальном потеплении наиболее сильный рост температуры отмечается в более высоких широтах, а в низких широтах он слабее.
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