Ученые зафиксировали массовую гибель кораллов из-за глобального потепления

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Мировой океан потерял примерно 14% кораллов с 2009 по 2018 год. Об этом сообщает "Мир 24".

Специалисты Глобальной сети мониторинга коралловых рифов изучили состояние кораллов и выяснили, что менее чем за 10 лет мир потерял 11 700 квадратных метров кораллов. Это больше, чем площадь всех живых рифов в Австралии.

Ученые считают, что кораллы погибают из-за обесцвечивания, которое спровоцировано повышением температуры воды. В 1998 году такой процесс привел к уничтожению 8% всех кораллов. Наибольшее негативное воздействие зафиксировали в Индийском океане, Японии и Карибском бассейне.

По словам экспертов, изменения климата представляют большую угрозу кораллам. При этом ученые отметили, что многие рифы смогли пережить негативное воздействие и сохранили потенциал к восстановлению.

Массовую гибель кораллов специалисты связывают с неконтролируемым выловом рыбы, неустойчивым развитием прибрежных районов и ухудшением качества воды.

Ранее в Минприроды подготовили план адаптации к изменениям климата в сфере природопользования. Авторы документа отмечают, что наиболее разрушительными для России являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара. Также за последние 20 лет вдвое выросло число опасных гидрометеорологических явлений.