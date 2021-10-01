Качество воздуха в Москве улучшилось в сентябре из-за дождливой и ветреной погоды

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Дождливая и ветреная погода, наблюдавшаяся в столичном регионе в сентябре, значительно повысила качество воздуха в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По данным синоптиков, количество выпавших осадков в минувшем месяце составило 75 миллиметров, что превышает месячную норму на 10 миллиметров. Среднемесячная температура в столице составила 8,4 градуса тепла, в некоторые дни наблюдались порывы ветра до 17 метров в секунду.

"Такая погода благотворно повлияла на качество воздуха. По данным экологического мониторинга, концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе снизилась на 20% по сравнению с сентябрем 2019 года, диоксида азота – на 7%, оксида азота – на 37%, взвешенных частиц РМ10 – на 15%, РМ2,5 – на 29%", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что два года назад в сентябре выпало лишь 29 миллиметров осадков, а среднемесячная температура составила 12,3 градуса тепла.

Ранее синоптики сообщили, что октябрь в Москве будет "марсианским". В первой половине месяца дефицит осадков может достичь 60%. Согласно прогнозам, температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.

Во второй части месяца в Москве установится нормальная для октября погода: и по осадкам, и по температуре.

