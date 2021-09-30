Гидрометцентр предупредил москвичей о вредных примесях в воздухе 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погодные условия в Москве будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе в пятницу, 1 октября, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Причиной такого явления может стать антициклон, который находится над столичным регионом.

В этот период следует проводить время на улице подальше от промзон. При этом Макарова уточнила, что можно выбрать для прогулок столичные парки или территории за городом.

Ранее синоптики сообщили, что октябрь в Москве будет "марсианским". В первой половине месяца дефицит осадков может достичь 60%. Согласно прогнозам, температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.

Во второй части месяца в Москве установится нормальная для октября погода: и по осадкам, и по температуре.

