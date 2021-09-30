Синоптики объяснили причины отсутствия солнца в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптики объяснили, что отсутствие солнца является особенностью антициклонов осеннего периода, под которые попала Москва. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Атмосферное давление будет высоким. Вот такая особенность осенних антициклонов – в один прекрасный день ласковый солнечный поток перекрывается низкой облачностью, которая формируется в инверсионном слое или под ним. Инверсия – это когда температура не падает, а повышается с высотой. При этом замедлено вертикальное перемешивание воздуха", – говорится в сообщении.
Синоптики обращают внимание на то, что при такой погоде вероятны минусовые температуры ночью, повышенная относительная влажность, дымка, туман в утреннее время и морось. Это задержит процесс очищения воздуха в городе, однако в парках будет вполне комфортно.
"Значения средней суточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 1,5–2 градуса. Ночами в выходные – от +1 до +6 градусов, днем – +9...+14 градусов. В начале следующей недели показания термометров существенно не изменятся, но можно надеяться на то, что облаков станет меньше", – добавляется в сообщении.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что октябрь в Москве будет "марсианским". В первой половине месяца дефицит осадков может достичь 60%, а температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.
Сентябрь в Москве может стать самым холодным в XXI веке
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