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Синоптик спрогнозировала, какой будет зима в Москве

Холод по-московски: метеоролог спрогнозировала, какой будет зима в столице
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 спрогнозировала, что все три месяца предстоящей зимы температура воздуха в столице будет близка к климатической норме.

Ранее руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков заявил, что погодные аномалии в РФ стали встречаться чаще, чем раньше. По его словам, предстоящей зимой их вероятность достаточно велика.

Позднякова уточнила, что, согласно нормам, в декабре среднесуточная температура воздуха в столице составляет -6,1 градуса, в январе – -9,3 градуса, а в феврале – около -7,7 градуса.

В декабре предполагается, что будет норма на отрицательном фоне, то есть месяц будет чуть холоднее, чем то, что мы наблюдали предыдущие 4–5 лет. Будем рассчитывать, что в декабре без снега мы не останемся.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Также синоптик сообщила, что жителей столицы в предстоящие выходные, 2 и 3 октября, ждет комфортная погода.

"Ночи в выходные станут теплее, чем те, что мы пережили сейчас. Минимальная ночная температура воздуха составит +5…+6 градусов. Атмосферное давление будет довольно высокое, порядка 763–764 миллиметров", – сказала Позднякова.

Дневная температура в Москве превысит отметку 10 градусов. Будет где-то +11…+13 градусов. Положительным моментом станет то, что у нас ожидается слабый ветер. Солнце начнет припекать, то есть в субботу и воскресенье мы почувствуем, что погода вполне комфортная.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Ранее специалисты Росгидромета рассказали о температурах в предстоящую зиму. По их словам, в целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон прогнозируется выше средних многолетних значений. При этом на остальной территории России – около нормы.

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