Синоптик спрогнозировала, какой будет зима в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 спрогнозировала, что все три месяца предстоящей зимы температура воздуха в столице будет близка к климатической норме.
Ранее руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков заявил, что погодные аномалии в РФ стали встречаться чаще, чем раньше. По его словам, предстоящей зимой их вероятность достаточно велика.
Позднякова уточнила, что, согласно нормам, в декабре среднесуточная температура воздуха в столице составляет -6,1 градуса, в январе – -9,3 градуса, а в феврале – около -7,7 градуса.
Также синоптик сообщила, что жителей столицы в предстоящие выходные, 2 и 3 октября, ждет комфортная погода.
"Ночи в выходные станут теплее, чем те, что мы пережили сейчас. Минимальная ночная температура воздуха составит +5…+6 градусов. Атмосферное давление будет довольно высокое, порядка 763–764 миллиметров", – сказала Позднякова.
Ранее специалисты Росгидромета рассказали о температурах в предстоящую зиму. По их словам, в целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон прогнозируется выше средних многолетних значений. При этом на остальной территории России – около нормы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: