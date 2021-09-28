Синоптик пообещал москвичам неделю теплой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ближайшие 7–8 дней в Москве ожидается теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, сейчас в столице началась золотая осень с солнцем и без облаков.

Вильфанд отметил, что в настоящее время погода в столице соответствует климатической норме – именно такая температура характерна для этого времени.

"Для нас погода кажется очень теплой после прошлой недели, когда температура была на 4–5 градусов ниже нормы. Раньше разница дневных и ночных температур составляла максимум 2–3 градуса, потому что солнца практически не было, а облака были высоко", – цитирует Вильфанда "Лента.ру".

По словам синоптика, сейчас ночные температуры составляют 0…+5 градусов, а дневные – +10…+15 градусов.

"Погода стала намного веселее, серость, хмурость отступают, наступает замечательная пора золотой осени. Над столицей установился мощный антициклон, поэтому комфортная погода сохранится в течение как минимум 7–8 дней", – заключил Вильфанд.

Он также добавил, что избежать похолодания все равно не удастся, так как рано или поздно оно сменит теплые дни.

Ранее синоптики назвали регионы, где ожидаются метели. Непогода уже накрыла Кемеровскую и Томскую области.